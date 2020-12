La proposta delle Regioni: “Impianti sciistici aperti per i turisti di hotel e seconde case”

Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento hanno presentato al Governo una proposta di mediazione per evitare i danni che un “lockdown delle piste” potrebbe avere sulla stagione sciistica e di conseguenza sul turismo invernale.

L’ipotesi avanzata dalle Regioni alpine è quella di aprire gli impianti di risalita di sci in occasione delle prossime festività natalizie esclusivamente per gli ospiti di alberghi e seconde case.

«Si tratta – spiegano le Regioni nel documento – di una idea di vacanze di Natale diverse, con la possibilità di sciare solo per chi pernotta almeno una notte nelle diverse destinazioni, o per chi possiede o affitta una seconda casa nelle zone sciistiche». «Concedere lo skipass a chi ha pernottato in una struttura ricettiva e a chi possiede o prende in affitto una seconda casa consente di controllare al meglio l’afflusso all’impianto sciistico. Il pendolarismo in certe giornate può infatti essere un problema».

La soluzione proposta, continuano i presidenti, «permette di avviare la stagione invernale con gradualità. In questo modo si potranno applicare i protocolli di sicurezza che abbiamo approvato lunedì e metterli alla prova».