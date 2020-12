La Robur si scuote con Piadena: prima vittoria per i gialloblu

Dopo le due sconfitte rimediate con Piacenza e Olginate, la Coelsanus guadagna i primi due punti in classifica battendo in modo netto e convincente Piadena, superata 72-48 sul parquet del centro Campus nel recupero della 1a giornata.

Pur con la solita sfilza di assenze (Allegretti, Maruca, Antonelli, Hidalgo) la squadra di Saibene ha saputo imporre il proprio gioco su un’avversaria apparsa in difficoltà a partire dalla lotta a rimbalzo: la Robur ha conquistato ben 50 palloni sotto ai tabelloni, 23 con l’accoppiata Assui-Boev, e ha costruito lì parte delle proprie fortune. In attacco poi sono stati Calzavara e Gergati – 18 e 16 punti con ottime percentuali – a spingere i gialloblu che dopo un avvio a rilento (10-12 il primo parziale) hanno preso il comando delle operazioni.

Il tandem Gergati-Trentini (quest’ultimo a sua volta in doppia cifra, con 11) ha firmato il 10-0 di inizio secondo periodo con il quale la Coelsanus ha preso la testa della gara confermata nel punteggio di metà partita (30-27): l’intervallo non ha fatto altro che migliorare l’approccio al match della squadra di Saibene che nella terza frazione ha definitivamente stroncato gli ospiti con un parziale di 21-8 con Calzavara protagonista.

Il periodo finale non ha quindi riservato sorprese: Varese punge subito e mette in cassaforte il distacco, poi Assui e Boev affiancano qualche canestro alla super-produzione a rimbalzo e garantiscono alla Coelsanus un vantaggio netto e meritato. Con i primi due punti in cassaforte, ora la Robur si appresta alla quarta partita, la trasferta di sabato 19 a Cremona contro la Juvi.

COELSANUS VARESE – CORONA PLATINA PIADENA 72-48

(10-12, 30-27, 51-35) R&F VARESE: Calzavara 18 (5/7, 2/3), Gergati 16 (5/9, 1/2), Trentini 11 (4/8, 1/5), Boev 9 (3/3), Assui 6 (3/3), Ivanaj 5 (1/6, 0/3), Albique 4 (2/5, 0/1), Macchi 3 (1/3, 0/1), Veronesi (0/1). Ne: Antonelli, Magugliani. All. Saibene.

Note.Tiri liberi: 12 / 21 – Rimbalzi: 50 16 + 34 (Assui 13) – Assist: 16 (Calzavara 4).

SERIE B – GIRONE B2

CLASSIFICA: Vigevano*, Piacenza*, J. Cremona 4; Fiorenzuola, ROBUR VARESE, Piadena, Pavia, Olginate 2.

* una partita in meno.