Le chiusure sulla A-9 per la pavimentazione stradale

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–nelle due notti consecutive di martedì 15 e mercoledì 16 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso la stazione di Fino Mornasco, in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso e da Lainate.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o di Como Centro;

–nelle due notti consecutive di giovedì 17 e venerdì 18 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso/Svizzera.

In alternativa, si potrà percorrere la SP 17, verso Chiasso, per circa 12 km.