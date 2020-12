Il Mercato della Terra di Induno Olona regala un Natale più buono alle famiglie in difficoltà

Il Mercato della Terra del Piambello porta cose buone sulla tavola di alcune persone e famiglie di Induno Olona in difficoltà economica.

Dopo lo stop del mese di novembre, sabato scorso il Mercato promosso da Slow Food si è svolto regolarmente in versione natalizia, con tanto di Babbo Natale (l’insostituibile Severo Speroni), e con “La spesa sospesa”, un’iniziativa rivolta ai meno fortunati.

I tanti visitatori del mercato sono stati invitati a lasciare prodotti alimentari acquistati o offerte per le famiglie in difficoltà del paese. Il denaro raccolto è stato utilizzato per acquistati ulteriori prodotti alimentari del mercato.

In collaborazione con la sezione indunese della San Vincenzo, che ha messo a disposizione le proprie forze ed il proprio furgone, e con l’Assessorato ai servizi alla persona, è stata organizzata la distribuzione dei prodotti alle famiglie del paese, per un valore complessivo di oltre 530 euro.

Sono intervenuti per un saluto il sindaco Marco Cavallin, che ha ringraziato SlowFood per il servizio che svolge a vantaggio della comunità promuovendo il cibo sano giusto e pulito e valorizzando i produttori locali; il vicesindaco Cecilia Zaini; la presidente della San Vincenzo di Induno, Maria Rosa Marzetta, che ha ringraziato tutti per i “tanti piccoli gesti danno un grande risultato”; il responsabile del mercato, Fabio Ponti e il fiduciario della condotta di Varese di SlowFood, Claudio Moroni.