Monvalle illumina il Natale

Sabato 12 dicembre si accenderà l’albero di Natale allestito dalla Pro loco e dalla Biblioteca comunale di Monvalle di fronte al municipio.

L’appuntamento è alle 18.00, quando le 2.300 luci led dell’albero “smart” si illumineranno per un secondo spettacolo. A causa dell’emergenza sanitaria non si sono potuti organizzare i mercatini e le altre attività per grandi e bambini come negli anni scorsi, ma si potrà comunque partecipare all’evento direttamente da casa propria. L’accensione dell’albero verrà infatti trasmessa in diretta Facebook.

L’albero era stato installato martedì 8 ottobre, in occasione – come da tradizione – della solennità dell’Immacolata concezione. Il video dell’evento si può trovare a questo link.