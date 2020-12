Morte di suor Maria Assunta, il cordoglio dell’arcivescovo Delpini

La tragica morte di suor Maria Assunta Porcu, la religiosa travolta a Milano mentre era in sella alla sua bicicletta, ha toccato nel profondo anche monsignor Mario Delpini, l’arcivescovo della diocesi ambrosiana che ha inviato un messaggio di cordoglio alla Superiora generale e alla comunità delle Piccole Apostole di Gesù oltre che ai fedeli della parrocchia di Sant’Agnese a Quarto Oggiaro.

«Prego e spero che, mentre sorella Maria Assunta partecipa alla gioia eterna di Dio, dalla sua morte sia dato a noi e a molti di imitare la sua vita» ha scritto monsignor Delpini ricordando la suora nativa della Sardegna ma cresciuta a Leggiuno, sulla sponda varesotta del Lago Maggiore. «Era vicina ai piccoli, ai poveri, per condividere senza mettere in imbarazzo, per servire, semplicemente, vivendo la carità con la naturalezza di chi ne ha fatto il tratto quotidiano».

La donna, 63 anni, è morta sul colpo sabato 12 dicembre dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un veicolo sopraggiunto a forte velocità. Come ogni sera suor Maria Assunta si stava recando a portare da mangiare a un uomo senza fissa dimora, uno degli impegni che aveva preso nel corso del suo servizio a Quarto Oggiaro. Si era spostata alla periferia di Milano nel 2001 dopo una lunga esperienza in Africa: la religiosa aveva infatti prestato servizio per 17 anni in Burundi.