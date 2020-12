Nasce ConfAiac: l’amministratore di condominio diventa tutor

Dalla nuova alleanza tra Confesercenti Varese e Aiac (associazione italiana amministratori di condominio) nasce ConfAiac, lo sportello che moltiplica le occasioni di formazione per creare nuovi servizi e nuove opportunità attorno alla figura degli amministratori di condominio.

Da un lato Confesercenti proporrà agli amministratori di condominio una formazione sui servizi tipici del patronato quali compilazione dei 730, o Isee in modo che i professionisti possano offrire un maggior numero di servizi ai loro condomini, dall’altro Aiac proporrà la formazione per diventare amministratore alle persone in situazione di difficoltà con il lavoro.

“Il 2021 sarà un anno triste in termini di lavoro e disoccupazione – spiega Rosita De Fino, direttore provinciale di Confesercenti – Non crediamo nei sussidi, ma ci impegniamo, anche con questo accordo, a creare nuove opportunità di lavoro attraverso la formazione“. “L’economia deve girare, e lo fa se si rimettono in moto le imprese e se i lavoratori trovano nuovi servizi e opportunità – aggiunge De Fino – Con questo accordo diamo un contributo a rimettere in moto l’economia sul nostro territorio, ma l’iniziativa potrà essere riproposta anche su scala nazionale”.

Entusiasta dell’iniziativa è Antonio Mete, presidente nazionale e referente provinciale di Aiac che nel Varesotto grazie a 145 amministratori associati gestisce oltre 40 mila unità abitative: “Altri 20 professionisti varesini sono pronti ad essere tesserati con l’inizio del 2021”, assicura Mete.

Aiac da 10 anni organizza corsi di 72 ore (come prevede la legge nazionale) per formare nuovi amministratori, cui propone anche 15 ore di corsi l’anno per la formazione continua. L’accordo con Confesercenti permetterà di accedere al corso per diventare amministratore di condominio a prezzo calmierato (-15%) .

“Grazie all’accordo con Confesercenti gli amministratori di condominio potranno ampliare le proprie competenze e diventare sempre di più punti di riferimento per i loro condomini, offrendo loro anche una gamma di servizi che sono tipici del patronato, dalla compilazione della dichiarazione dei redditi ai modelli Isee, trasformandosi in veri e propri tutor amministrativi per i condomini”, spiega Mete.

In pratica il nuovo sportello sarà aperto un giorno a settimana nella sede di Varese e di Confesercenti e un giorno nella sede di Gavirate.