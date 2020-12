“A Natale adotta un posto di lavoro”, Abad continua la raccolta fondi a favore di soggetti fragili

“A Natale adotta un posto di lavoro”. La cooperativa no profit Abad continua la raccolta fondi per l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate promossa a inizio dicembre (potete leggere qui l’iniziativa) e che in poche settimane ha già superato i 5mila€ raccolti.

Attiva sul territorio da oltre venticinque anni, come molte realtà anche la no profit di Inarzo ha subito le conseguenze dell’emergenza covid-19 ritrovandosi in gravi difficoltà. Per questo motivo, per poter continuare la propria importante missione, la cooperativa ha deciso di promuovere la speciale campagna “A Natale adotta un posto di lavoro” con l’obiettivo di raggiungere 10mila euro dalla raccolta.

«Nella Cooperativa Abad siamo orgogliosi e fiduciosi di quanto raggiunto fino ad oggi – spiega Marianna Tabano di Abad -. La nostra raccolta fondi è arrivata a metà percorso, un riscontro che ci entusiasma. Abbiamo avuto tante manifestazioni di affetto e vicinanza, ma anche riconoscenza del contributo che Abad in venticinque anni ha offerto alla comunità, alle persone con fragilità e nel campo degli inserimenti lavorativi».

«Vediamo il successo che si sta avvicinando – conclude Marianna, rinnovando l’appello -. Non fermiamolo proprio adesso! Abbiamo bisogno di voi per festeggiare il nuovo anno con letizia: ci mancano ancora 5.000€ e siamo certi che con la generosità di tutti potremo preservare il posto di lavoro di tutti i nostri lavoratori. A Natale regala lavoro: adotta un posto di lavoro»

È possibile fare una donazione ad Abad al seguente link https://www.gofundme.com/f/adotta-un-posto-di-lavoro

Il tuo contributo può fare la differenza nella vita di una persona!