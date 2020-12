Natale in Piazza del Podestà insieme a Croce Rossa Varese

A Varese Piazza del Podestà è pronta a ospitare i volontari della Croce Rossa Italiana che animeranno il centro della città con i tradizionali mercatini di Natale. (foto di reportorio)

Doppio appuntamento sabato 19 e domenica 20 dicembre per festeggiare in sicurezza insieme al comitato di Varese l’ultima iniziativa in piazza dell’anno. Dalle 9:00 alle 18:00 di sabato 19 dicembre e dalle 9:00 alle 13:00 di domenica sarà infatti possibile sostenere le numerose attività del Comitato varesino donando un contributo libero per i prodotti che saranno proposti ai partecipanti.

«Molti dei Volontari della Croce Rossa di Varese – spiegano gli organizzatori di Croce Rossa – sono pronti per allestire un goloso mercatino con prodotti prelibati e preparati con cura, per raccogliere fondi necessari a proseguire i servizi che svolgiamo quotidianamente e poterlo fare in piena sicurezza muniti degli adeguati presidi».