Open day della campagna vaccinale pediatrica anche a Fagnano Olona

Anche il Comune di Fagnano Olona ha aderito all’Open day per la campagna vaccinale antinfluenzale pediatrica proposto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona che ha organizzato un open day vaccinale gratuito e su prenotazione sabato 12 dicembre presso tutte le sedi vaccinali territoriali destinato ai bambini dai 2 ai 7 anni.

Grazie alla disponibilità del personale della medicina di gruppo di Fagnano Olona, in particolare della dottoressa Barbara Abbiati, nonché di alcuni volontari, anche a Fagnano la giornata di domani sarà dedicata alla prevenzione tra i più piccoli perché, mai come in questo tempo di pandemia, è necessario evitare l’influenza e le sue pericolose complicanze. Come da indicazioni della autorità sanitarie la vaccinazione per i bambini avverrà tramite spray nasale.

Il Comune di Fagnano Olona ha quindi messo a disposizione per le vaccinazioni pediatriche la struttura dell’Area Feste di via De Amicis già utilizzata per la campagna vaccinale degli Over 65. La struttura sarà aperta dalle 9.00 alle 12.00 di sabato 12 dicembre. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria della pediatra chiamando il numero 0331-617665.