Porte (virtualmente) aperte alla SSML di Varese

Lo studio delle lingue è il fulcro dell’attività della SSML di Varese, che dà importanza tanto all’aspetto tecnico quanto a quello pratico: due elementi fondamentali per iniziare nel modo migliore il viaggio verso una futura carriera lavorativa.

È per questo che i giovani neolaureati dopo aver conseguito il Diploma di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica (appartenente alla classe L-12) si inseriscono nel mondo del lavoro con elevate percentuali di successo.

L’appuntamento è alle ore 15:00 per l’Incontro informativo, la formula appositamente ideata dalla SSML di Varese per presentare l’offerta formativa e permettere di assistere a una dimostrazione delle competenze che si acquisiscono studiando presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, attiva da oltre 30 anni sul territorio varesino.

Partecipare è semplice: basta iscriversi compilando il form sul sito www.ssml.va.it/open-day per ricevere un link con cui accedere alla piattaforma.

Per chi, invece, venisse a conoscenza dell’evento con poco anticipo, sarà sufficiente cliccare sul link qui sotto per accedere direttamente all’Incontro informativo virtuale.

Il programma sintetico

15:00-15:10 avvio della videoconferenza e accoglienza

avvio della videoconferenza e accoglienza 15:10-15:30 presentazione dell’offerta formativa

presentazione dell’offerta formativa 15:30-15:50 dimostrazione pratica di interpretariato inglese-italiano con docenti madrelingua ed ex studenti oggi professionisti

dimostrazione pratica di interpretariato inglese-italiano con docenti madrelingua ed ex studenti oggi professionisti 15:50-16:00 sessione di domande e risposte

sessione di domande e risposte 16:10 saluti finali

L’Incontro informativo è l’occasione ideale per interagire con lo staff, i docenti e gli alumni della Scuola. Ti aspettiamo alla SSML di Varese: la tua carriera nel mondo delle lingue inizia qui.

CONTATTI

SSML di Varese

Via Cavour, 30 21100 Varese

Tel: +39 0332 237 304

Mail: info@ssml.va.it

Sito | Facebook | Youtube | Instagram