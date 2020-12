Possibili nevicate nella notte in Lombardia

Una fredda depressione valicherà le Alpi nella prossima notte collocando il proprio centro depressionario sul centro-nord Italia tra domani, mercoledì 2 dicembre e giovedì 3.

Per la giornata di domani sono previste possibili deboli precipitazioni su tutta la regione con quantitativi via via crescenti da nord verso sud fino a localmente moderati (>20 mm) su Appennino e zone al confine con l’Emilia.

A causa delle basse temperature le precipitazioni potrebbero essere a carattere nevoso fino a quota basse, con maggior probabilità sui settori meridionali della regione.

In dettaglio: sulle Alpi più settentrionali possibili debolissime nevicate nel pomeriggio ma con accumuli irrisori (al più qualche cm oltre gli 800/1000 metri). Su Prealpi e Orobie, fino a 5-10 cm oltre i 1000 metri con quota neve al mattino di domani temporaneamente anche fino a 300/500 m.

In previsione delle deboli nevicate (le province maggiormente interessate sono Lecco, Bergamo, Brescia e Pavia mentre per Varese la soglia di allerta è minima) possibili fino a quote basse tra la notte e il mattino di domani 02/12, la protezione civile chiede ai sistemi locali di attivare una fase operativa minima di “attenzione”, cioè di attivare il sistema locale in costante azione di sorveglianza e monitoraggio del territorio e predisporlo alla pronta attivazione di eventuali azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, perla salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. I Presidi territoriali hanno sempre l’onere di valutare l’attivazione e/o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in funzione di valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al suolo, della vulnerabilità del proprio territorio e della propria organizzazione.

Il messaggio riportato dal documento di allerta della protezione civile regionale: