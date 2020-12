Principio d’incendio in un appartamento a Luino, vigili del fuoco sul posto

L’allarme è arrivato al 115 poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica: un incendio in un’abitazione a Luino.

Sul posto sono accorsi due mezzi dei vigili del fuoco: la partenza di Luino e l’autoscala da Varese, fatta poi rientrare.

Si tratta di un palazzo in viale Dante, la strada in ingresso in città provenendo dalla Valcuvia.

La segnalazione parlava del quarto piano di un condominio.

Il primo mezzo dei vigili del fuoco è arrivato sul posto in pochi minuti dal momento che il distaccamento cittadino è a poche decine di metri di distanza dal luogo dell’intervento, che è durato nel complesso circa tre quanti d’ora: molto fumo, ma nessuna conseguenza per le persone o le cose.