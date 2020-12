Rescaldina, Storiae e Gagarin propongono un aperitivo con “Il lato oscuro di Babbo Natale”

Domenica 20 dicembre, per l’ultimo appuntamento con gli aperitivi con la Storia dell’associazione culturale Storiae, a grande richiesta torna “Il lato oscuro di Babbo Natale”, evento organizzato in collaborazione con il Circolo Culturale Gagarin di Busto Arsizio e condotto da Massimo Oggioni.

«Le tradizioni, spesso, quando non sono completamente inventate, affondano le radici in terreni del tutto inaspettati – spiegano gli organizzatori -. Quella del mito di Babbo Natale è una storia che corre indietro nel tempo, quando i pagani temevano che il sole scomparisse per sempre, quando i marinai offrivano doni agli dei per proteggerli nelle navigazioni invernali, e quando poi gli olandesi si facevano beffe dei dominatori spagnoli. Una corsa attraverso il tempo e i luoghi, alla scoperta di un personaggio amato da grandi e bambini, ma che forse non è esattamente come pensiamo che sia».

L’appuntamento è alle 18.30 in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione.