Sgominata la banda dello spaccio a Induno Olona, il sindaco: “Grazie ai Carabinieri per la collaborazione”

(Immagine di repertorio) – E’ soddisfatto e sollevato il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin, che questa mattina ha ricevuto dai Carabinieri di Arcisate la notizia della conclusione dell’inchiesta e degli arresti relativi allo spaccio di droga in via Passerini, nella zona boschiva che porta alla frazione Cascina Molina.

«Era una situazione molto seria che sia io che alcuni cittadini avevamo già segnalato e che ci preoccupava particolarmente perché in quella zona passano anche molti ragazzini che vanno ai campi sportivi – spiega Cavallin – L’indagine è stata lunga e complessa, perché si trattava di un’organizzazione ben strutturata, che aveva messo in atto diversi accorgimenti per eludere le forze dell’Ordine».

«Sono molto soddisfatto del risultato e della sinergia che da tempo si è creata tra l’Amministrazione comunale e i Carabinieri – aggiunge il sindaco – Ringrazio in particolare il comandante Amoroso della stazione di Arcisate, sempre attento alle nostre segnalazioni. E’ la dimostrazione che le denunce e le istanze dei cittadini non cadono mai nel vuoto e che chi delinque viene sempre beccato».

Le indagini, coordinate dalla Procura di Varese, sono durate alcuni mesi e hanno consentito di disarticolare un gruppo dedito allo spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana, composto dai destinatari delle misure odierne e da altri quattro indagati.