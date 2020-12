Solbiate Arno perde Davide Baviello, il re della panificazione

Davide Baviello, il maestro della panificazione, si è spento questa mattina, martedì 22 dicembre, a Solbiate Arno.

Papà di Antoine, Fabrizio, Alexander e nonno di sei nipoti, Baviello è stato colpito da un infarto.

La sua è la storia di una dedizione per la panificazione durata più di quaranta anni: il suo primo panificio, aperto a Solbiate nel 1976, è una vera e propria istituzione. La sua attività è molto conosciuta nel basso Varesotto, dove ci sono circa una dozzina di punti vendita.

Dopo essere emigrato in Svizzera a diciannove anni per fare il contadino, tornò in Italia nel 1976 e la sua attività imprenditoriale nacque da un’intuizione: la sua carriera è iniziata in uno scantinato, dopo tre anni acquistò un terreno per muovere i primi passi. A lui si deve l’invenzione dei buttalà.

La sua eredità verrà raccolta dal figlio Fabrizio.

