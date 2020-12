Da una start up varesina il regalo di Natale per i ristoratori: un app gratis per gestire l’asporto

Una delle eredità che il Coronavirus lascerà agli esercizi pubblici che riusciranno a superare questo difficilissimo periodo sarà il servizio da asporto e delivery: un servizio che non era comune a bar e ristoranti, ma che è diventato, nel corso del 2020, spesso l’unico modo per proseguire l’attività.

Aggiornare il locale a questa nuova possibilità di fruizione dei prodotti realizzati non è cosi semplice, soprattutto perché tutto ormai si organizza tramite app: il che prevede normalmente un investimento.

Intoway, azienda associata CNA, specializzata in soluzioni innovative per il commercio, ha deciso di offrire gratuitamente la sua nuova tecnologia, sviluppata durante il primo lockdown, per la ristorazione varesina in difficoltà. Lo comunica CNA Varese, a cui l’azienda è associata da quando ha partecipato al premio nazionale Cambiamenti come start up .

«Durante il lockdown di marzo – racconta Andrea D’Elia, 32 anni, amministratore della società costituita insieme a Matteo Ricupero (27) e Marco Chiodo (26), tutti giovanissimi – abbiamo subito capito che avremmo purtroppo temporaneamente perso ordini di fornitura dei nostri tablet professionali dedicati a negozi e ristoranti, che rappresentavano una delle nostre fonti principali di ricavo. Senza pensarci due volte però, ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per aiutare i nostri Clienti in un momento così critico. Abbiamo parlato con loro per capirne i bisogni: alcuni settori ne hanno risentito più degli altri come la ristorazione, che per la maggior parte dei casi non era attrezzata con canali di vendita online, un po’ più comuni invece per i nostri Clienti retail. Ci siamo quindi concentrati sulle loro esigenze».

Tra aprire un E-commerce indipendente, solitamente realizzabile con elevati investimenti e lunghi mesi di lavoro, oppure passare ad affiliarsi a servizi di delivery, unica alternativa accessibile per ricevere ordini online, Intoway propone quindi una “terza via”: «E’ meno costosa della prima e più indipendente della seconda: si tratta di un’APP che permette di creare un vero e proprio e-commerce “brandizzato” in meno di 60 secondi. La tecnologia è unica nel suo genere per semplicità, facilità e velocità di implementazione, caratteristiche che la rendono una soluzione altamente funzionale e pratica soprattutto in questo momento».

In particolare, l’app permette di creare un punto vendita virtuale a tempo record, ottenere un link dedicato facilmente condivisibile via whatsapp e canali social e risparmiare cosi sui tempi di sviluppo e sulle commissioni.

Intoway – questo il nome dell’app – è ora scaricabile da app store e play store: semplice e facile da usare, è uno strumento agile pensato per gli imprenditori che vogliono ricevere dati e ordini online dai propri clienti.

«Crediamo di aver creato uno strumento necessario per tante imprese e per questo abbiamo deciso di sponsorizzare l’app mettendola a disposizione gratuitamente, regalando così un aiuto immediato per permettere alle imprese di ristabilire un contatto diretto con la propria clientela senza intermediari – conclude d’Elia -. Consigliamo di informarsi sulle responsabilità legali delle rispettive attività per quanto riguarda l’attività di vendita online e, quando avranno realizzato il loro e-commerce, chiediamo di ringraziarci semplicemente creando un post o una storia dove mostrano il loro nuovo negozio virtuale @intowaynet. In questo modo coglieremo l’occasione per pubblicizzare le attività di tutti i coinvolti».

IL VIDEO TUTORIAL PER APRIRE IN 5 MINUTI UN ECOMMERCE