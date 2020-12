Tenta il furto e cade dal cornicione di un condominio del centro di Varese

È ricoverato alla terapia intensiva dell’ospedale di Circolo di Varese l’uomo caduto nel pomeriggio di ieri dal cornicione di un palazzo in pieno centro probabilmente intento a compiere un furto.

Le sue generalità ad oggi sono ancora ignote: gli agenti delle Volanti non hanno potuto risalire a nome e cognome in quanto privo di documenti.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti di via Bernascone che hanno visto l’uomo a terra volato da un’altezza di circa sette metri.

Il 118 ha operato con un’ambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso.

L’uomo è attualmente ricoverato in coma farmacologico per via dei traumi subiti nella caduta.

L’ipotesi più plausibile è che stesse compiendo un tentativo di furto.