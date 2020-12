Il treno è in ritardo e “salta” la stazione di Castronno

Il treno 24516 Treviglio-Milano-Varese di questa mattina, giovedì 17 dicembre, è partito da Treviglio (Bergamo) con 40 minuti di ritardo per le conseguenze di un guasto.

E fin qui niente di nuovo, verrebbe da dire, ma a disagio s’è aggiunto disagio come segnala una nostra lettrice, Lorena: il treno per Varese, che doveva fermarsi a Castronno alle 8.06, ha saltato la stazione.

I pendolari fermi sulla banchina se lo sono visti passare davanti e non hanno potuto fare nulla. Nessuna comunicazione, a quanto pare, nessun avviso: e chi doveva raggiungere il luogo di lavoro, s’è arrangiato come poteva. Arrivando, naturalmente, in ritardo.