Il tunnel del Ceneri è in servizio, la Svizzera è più vicina

Quella di domenica 13 è stata una giornata storica per la Svizzera e per il Canton Ticino. Con l’entrata in servizio del tunnel del Monte Ceneri è ora in funzione a tutti gli effetti la nuova trasversale ferroviaria alpina del San Gottardo. Un collegamento che dimezza il tempo necessario ai collegamenti tra le due metà del Ticino -Sopraceneri e Sottoceneri ma che rende più veloci anche i viaggi tra Milano, Berna e Zurigo.

Il tunnel del Ceneri – lungo 15,4 km – va a completare il sistema di collegamenti veloci passeggeri già avviati grazie alla apertura della più lunga galleria di base del Gottardo (57 km): si potrà andare da Milano a Zurigo in 3 ore e 17′ (da Varese in 2.40 ore: 40 minuti da Varese a Lugano, grazie alla nuova ferrovia, e in un’ora e 53 minuti da Lugano a Zurigo). L’aumento della domanda previsto ha spinto le Ferrovie Svizzere a programmare un aumento del numero di treni passeggeri.

Ma l’aspetto più rivoluzionario è l’abbattimento di quel confine naturale che divide Lugano da Bellinzona e che storicamente ha definito due metà del Canton Ticino, quella a Nord e quella a Sud del Monte Ceneri.

La giornata di domenica ha visto inoltre l’entrata in funzione del nuovo servizio RE80 che collegherà ogni ora direttamente Locarno a Lugano attraverso la galleria di base del Ceneri in soli 30 minuti. I collegamenti RE10 circoleranno, fra Lugano e Bellinzona, via galleria di base del Ceneri. Per proseguire verso Biasca, Airolo e la Svizzera interna si potranno utilizzare le coincidenze con i nuovi collegamenti di Südostbahn (SOB) a Bellinzona. I collegamenti RE10 fermeranno anche a Lugano-Paradiso. I collegamenti S10 circoleranno secondo l’orario già in vigore. Nelle ore di punta alcuni collegamenti utilizzeranno la galleria di base del Ceneri. I collegamenti S20 serviranno Biasca ogni 30 minuti, invece che ogni ora.