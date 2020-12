Un aggiornamento per la “bussola dei servizi” di Gallarate

Dopo la “Bussola dei servizi“, arriva oggi anche l’appendice: un nuovo spazio che raccoglie i servizi di valore sociale attivi (anche) nella città di Gallarate.

«Stavamo lavorando da tempo per creare un manuale che comprendesse tutte le misure non solo comunali, ma anche regionali e nazionali» spiega l’assessore ai servizi sociali Stefania Cribioli.

«Anche dalla consulta disabili, ad esempio, era emersa la necessità di creare un contenitore che consentisse di orientarsi più facilmente tra le diverse misure e servizi». Alla pubblicazione della “Bussola”, risalente a un anno fa, si è così aggiunta anche l’appendice (qui): entrambe le guide sono scaricabili dalla homepage del sito del Comune di Gallarate.

L’appendice è strutturata per schede monografiche (aggiornabili nel tempo), ha un indice per orientarsi tra i diversi servizi e bonus ed è infine completata da uno scadenziario che aiuta a tenere sotto controllo i diversi momenti dell’anno in cui presentare le domande.