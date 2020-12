Le dimensioni dell’animale rendevano molto pericolosa la sua “passeggiata” per strada lungo viale Aguggiari a Varese tanto che sono dovute intervenire le forze dell’ordine per far scappare l’animale e scongiurare incidenti stradali.

È successo nella serata di martedì 1 dicembre, intorno alle 19, quando un grosso cinghiale ha fatto capolino sulla rotonda nei pressi della parrocchia Kolbe. Nei video, girati da alcuni lettori, si vedono anche alcune macchine transitare a pochi metri dall’animale.