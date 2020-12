Un piccolo “centro commerciale” per Bodio Lomnago

Un mini “centro commerciale” per Bodio Lomnago. Apre domani, giovedì 3 dicembre, il primo supermercato del paese e nei prossimi giorni anche un negozio di prodotti per la casa e il benessere.

L’inaugurazione avverrà un po’ in sordina a causa delle norme che vietano assembramenti ma già da giovedì sarà possibile andare a fare acquisti. Si tratta di un discount della catena “DPiù” mentre accanto e aprirà un punto vendita”Prodet”, specilizzato appunto in detersivi, prodotti per la casa e la cosmesi. I due nuovi negozi prenderanno il posto di una banca e di un centro di elettronica.

«E’ un segnale importante di crescita per il nostro paese – commenta il sindaco di Bodio Eleonora Polelli – : in questo modo i nostri cittadini potranno contare su più servizi per fare i propri acquisti, senza doversi allontanare da casa»