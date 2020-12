Un tour virtuale per conoscere la media di Gavirate

Un tour virtuale accompagnerà le famiglie a conoscere spazi, laboratori e soprattutto le persone, alunni e insegnanti, della scuola secondaria di primo grado Carducci. L’appuntamento con l’open day è per sabato 12 dicembre alle ore 10: un’occasione speciale e inedita per conoscere la scuola e la sua capacità di accogliere e raccontarsi, anche se da remoto e in tutta sicurezza, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per partecipare all’evento è necessario inviare la propria prenotazione dal sito www.icgavirate.edu.it.

Durante la mattinata la dirigente Ornella Fiorillo assieme alla responsabile dell’orientamento Samuela Tonta, agli insegnanti e agli alunni presenteranno le attività e i progetti che caratterizzano la scuola media e la sua offerta formativa.

La scuola secondaria di primo grado “Carducci” – IC “Carducci”- è in via Gerli Arioli 27 a Gavirate.