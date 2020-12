Un weekend di auguri in musica per i cittadini di Busto Arsizio

(Foto di repertorio)

Nonostante la situazione sanitaria, Busto Arsizio non rinuncia ai tradizionali concerti di Natale. Quest’anno, non potendo svolgersi in presenza, saranno trasmessi in streaming in modo da consentire comunque al pubblico di partecipare.

Sabato 19 dicembre alle 21.00 il Coro e Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretta dal maestro Marco Raimondi e composta da 60 coristi e 40 professori di diversa nazionalità, presenteranno il meglio della musica tradizionale natalizia dal Santuario di Santa Maria di Piazza sul canale YouTube “Ensemble Amadeus” con il contributo di Fondazione Cariplo.

Domenica 20 dicembre alle 21.00 al Teatro Sociale è in programma il concerto Sogno di Natale “le canzoni più belle” a cura degli insegnanti e dei collaboratori della Nuova Busto Musica, la scuola attiva a Busto dal 1994 che forma musicisti-allievi di tutte le età.

«Si tratta del tradizionale concerto che da 25 anni la scuola offre alla cittadinanza, ma quest’anno i solisti daranno vita ad una formula ancora più creativa, perché ai brani Gospel si aggiungeranno i più classici canti natalizi conosciuti a livello internazionale come Amazing Grace, Jingle Bells Rock, Let It Snow e ancora Silent Night, Oh Happy Day, I Will Follow Him e molti altri. Il tutto con il patrocinio del Comune e con lo sponsor Ceriani che ci sostiene sempre garantendo la sopravvivenza di questi eventi» ha sottolineato il docente Cesare Bonfiglio.

L’evento sarà trasmesso in streaming sulle pagina Facebook Nuova Busto Musica.

«Quest’anno abbiamo ancor più bisogno di fermarci ad ascoltare la tradizionale musica di Natale: non lo potremo fare ritrovandoci nei teatri e in basilica, ma nell’intimità delle nostre case – ha affermato il sindaco Emanuele Antonelli -. Ringrazio l’Orchestra e il Coro Amadeus e Nuova Busto Musica per l’impegno con cui, nonostante le difficoltà del momento, hanno organizzato i concerti che saranno coinvolgenti ed emozionanti come quelli degli anni scorsi. Sono certo che, grazie alla tecnologia e alla professionalità dei musicisti potremo sentirci vicini, anche se distanti, perché la musica può superare ogni barriera».

Entrambi i concerti, oltre che sulle rispettive pagine social, saranno trasmessi anche sulla pagina Facebook “Città di Busto Arsizio”.