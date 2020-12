Vandalizzata la scuola elementare di Capolago

Scritte sul retro della scuola elementare. Succede a Capolago, quartiere periferico di Varese che degrada verso il lago.

Ad essere colpita, probabilmente nella notte fra sabato e domenica è stata la scuola primaria “Baracca”.

A dare la notizia la pagina facebook “Varese la vedo così” tenuta dall’ex consigliere comunale Mauro Gregori: “Certi episodi non possono rimanere impuniti. Si esaminino tutte le telecamere di videosorveglianza in zona e si acchiappino i colpevoli. Giovani o anziani non importa…. Dovranno ripulire tutto e ridipingere la scuola a regola d’arte”.

Decine i commenti sotto al post, pubblicato domenica 20 dicembre.

La parte della scuola vandalizzata è quella rivolta verso la zona boschiva.

L’istituto si trova in una zona residenziale prima di entrare nel centro storico del borgo.