Offendere una scuola è doppiamente grave

Anche la dirigente del IC Varese 1, Luisa Oprandi (consigliera comunale del Pd), interviene sugli atti di vandalismo che hanno deturpato la facciata della scuola primaria Baracca di Capolago.

“Come dirigente scolastica di una scuola vilipesa per i furti – ricorda – credo sia opportuno ribadire anche in questa occasione, che ogni volta che si tocca una scuola si è più insensibili – per usare un aggettivo soft – perché si vanno a toccare i bambini e i ragazzi e le loro aspettative e il loro senso della scuola come luogo importante per la formazione assieme alla famiglia”