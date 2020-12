Varese sotto la neve: strade chiuse e circolazione difficoltosa

La fitta nevicata che da questa mattina imbianca Varese sta creando gravi problemi alla circolazione in città per chi sta rientrando alle proprie abitazioni. (ore 17)

La polizia locale sconsiglia di percorrere le vie Tasso, Corridoni e Gasparotto dalla rotatoria all’altezza di viale Europa sino a Viale Borri. Queste strade sono momentaneamente chiuse.

La viabilità in centro città è difficoltosa e si invita a usare grande prudenza. Se possibile evitare comunque di mettersi in auto. Il peso dei fiocchi sta creando qualche problema anche alle decorazioni natalizie che hanno ceduto in qualche parte di corso Matteotti.

Particolarmente problematico raggiungere i quartieri a Nord della città come Velate, sant’Ambrogio e il Montello mentre è da evitare la salita al Sacro Monte se non ai residenti e meglio se muniti di auto 4 per 4.