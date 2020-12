A Varese il lockdown non ferma il rock ‘n’ roll. In streaming c’è Elliott Murphy

Varese Land Of Rock ‘n’ Roll, il festival in diretta Facebook organizzato dal promoter Pino Tuscano, in collaborazione con l’associazione cult il Cavedio e condiviso dal Comune di Varese, anche per questa settimana propone un denso programma di appuntamenti.

Venerdì 11 dicembre sarà ospite delle serata streaming Elliott Murphy, artista di fama internazionale, di scena alle 21 sulla pagina Facebook del festival. “Catturato” dal suo vecchio amico e collaboratore Lorenzo Bertocchini, Murphy è un artista di culto. Di lui Tuscano dice: «È un letterato del rock, un performer travolgente, un cantautore di grande spessore che in passato nella nostra provincia ha già suonato più volte e che ci regalerà un concerto esclusivo e sicuramente indimenticabile».

Gli album al suo attivo non si contano più, così come la schiera dei suoi fan in giro per il mondo, tra cui anche i miti, Billy Joel e Bruce Springsteen, che in questo video spiegano perché stravedono per lui.



Anche gli altri appuntamenti del festival sono da non perdere. A cominciare dal concerto di Luca Marino che, giovedì 10 dicembre alle 21, propone un repertorio rock e pop. Sabato 12 alle 21 invece torna Lorenzo Bertocchini, con un concerto a tema intitolato “Before i was born”: il cantautore varesino questa volta mette da parte i suoi originali e presenta solo rivisitazioni di canzoni uscite prima della sua nascita, quindi negli anni ’50 e ’60.

E domenica 13 dicembre il festival si chiude con un doppio colpo l’aperitivo delle 18.30 è offerto dal trio di Crazy Legs (Marco Terminio) e dal loro rock blues che spesso sconfina nel blues e nel soul. La serata (21) invece è garantita dal duo The Case, con i fratelli Caserini (Laura alla voce e Giorgio alla chitarra) pronti a riportarci nei gloriosi Anni ’70.

Questo progetto, ideato da Pino Tuscano, mira al riconoscimento da parte dell’Unesco del Rock ‘n’ Roll come bene immateriale dell’umanità e al gemellaggio tra Varese e Cleveland, Ohio (USA) dove si trova la Rock ‘n’Roll Hall Of Fame (il museo della memoria della storia del rock).

La pagina Facebook per vedere tutti questi concerti è: www.facebook.com/VareseLandOfRockNRoll