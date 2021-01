A Sesto l’albero di Natale si trasforma nella Befana

Capello, naso aquilino e le toppe, o meglio le calze, alla sottana, con l’arrivo del nuovo anno a Sesto Calende l’albero di Natale in Piazza De Cristoforis si è trasformato nella Befana, la generosa (ma solo con i bravi bambini, altrimenti carbone) vecchina che “tutte le feste porta via”.

Sul lungofiume la “Befana” sostituisce il più tradizionale rogo di inizio anno – celebre a Sesto quello che veniva organizzato a San Giorgio – e rimarrà sul lungofiume per qualche giorno anche dopo mercoledì sei gennaio, in modo tale da non creare assembramenti e dare il tempo di depositare i messaggi in diversi giorni e orari.

«La befana non è affatto una strega cattiva – ricorda Franco Signori, presidente del Palio Sestese -. È un rito pagano che indica la fine di un ciclo, dal solstizio d’inverno si passa dal vecchio al nuovo periodo nel quale iniziano ad allungarsi le giornate. Nella cristianità la befana è invece legata all’arrivo dei re Magi».

«Ci siamo ritrovati una sera, una di quelle “libere”, senza creare assembramenti e rispettando i distanziamenti per decidere il destino della befana sestese 2021 – aveva spiegato a inizio dicembre Franco Signori -. L’anno scorso non è stato un gran falò ma noi non molliamo mai e, nonostante tutto, rifaremo la befana anche quest’anno. Vestiamo l’albero, questo è il must 2021, una befana statica sulla riva del fiume lì, dove svetta l’albero di Natale, anzi sarà proprio l’albero di Natale abbigliato da Befana».

«Vogliamo dare continuità alle nostre tradizioni e stiamo continuamente valutando le varie opzioni per creare qualcosa di nuovo – ribadiva Signori -. L’organizzazione, formata dal Comitato Il Palio Sestese (Palio – CSCK – Club 73 – Pro Loco, ndr) dalla Pro Loco e dall’associazione dei Commercianti, patrocinata dal Comune di Sesto Calende, sarà pronta ad esibire il manufatto il giorno 6 gennaio. Non ci sarà il consueto falò, verranno appese delle calze alla gonna della befana dove i “nostri” ragazzi sestesi potranno lasciare dei biglietti di buon auspicio per l’anno che verrà, manoscritti che saranno pubblicati sulle pagine social degli organizzatori».