Agesp Energia e i suoi partner tendono una mano ai commercianti di Busto Arsizio

È stata presentata questa mattina, presso la sede Agesp di Via Marco Polo 12, la convenzione sottoscritta tra Agesp Energia S.r.l. e Confcommercio Imprese per l’Italia – Busto Arsizio e Medio Olona / Comitato Commercianti Centro BA, relativa alla predisposizione di una vantaggiosa e specifica offerta dedicata agli associati.

Il rapporto di collaborazione tra Agesp e l’Ascom di Busto Arsizio, dopo le varie iniziative congiunte organizzate nel corso degli anni, prosegue con successo: nel contesto attuale, in particolare, la società considera molto significativo l’accordo con l’associazione e con le altre realtà territoriali facenti parte del progetto, tenendo in considerazione la valenza anche pubblica e sociale di Agesp, come testimoniato peraltro dalla presenza dell’Amministrazione comunale nella persona del Vice Sindaco ed Assessore al Commercio.

La convenzione rientra, altresì, nell’ambito delle azioni poste in essere in un’ottica di potenziamento della presenza della società sul territorio per la vendita di vettori energetici, con il coinvolgimento di soggetti locali grazie ai quali è stato possibile integrare l’offerta specifica per la fornitura di gas ed energia elettrica dedicata agli associati Confcommercio con un pacchetto di interessanti servizi aggiuntivi a beneficio dei destinatari di questa iniziativa.

La proposta commerciale di Agesp Energia prevede un contratto personalizzato, con la possibilità di usufruire di giornate gratis (pacchetto di 1.000 kWh gratuiti in fascia F1 da suddividere nel corso della fornitura) ed un servizio di consulenza relativamente anche ad aspetti tecnici e normativi tipici del mercato gas ed energia elettrica, oltre al “voucher sicurezza” per l’acquisto di servizi presso l’Istituto di Vigilanza “La Patria” e ai pacchetti pubblicitari gratuiti messi a disposizione da Radio Busto Live.

Particolarmente soddisfatta della convenzione illustrata oggi è Giuseppina Basalari, amministratore unico di Agesp Energia S.r.l.: «Mi fa davvero piacere poter presentare questa nuova convenzione, dopo aver già sottoscritto la precedente nel 2014, ancor più significativa oggi in questo momento storico difficile per il commercio. Desidero, soprattutto, sottolineare come la sinergia con i soggetti locali coinvolti ci abbia consentito di poter offrire alle realtà commerciali cittadine e della Valle Olona un’opportunità non solo economica ma caratterizzata anche dall’attenzione ai diversi servizi correlati facendo rete tra realtà del territorio».

Si unisce alla dichiarazione dell’amministratore unico il direttore generale del Gruppo, Gianfranco Carraro, che dichiara come «questa iniziativa sia importante per radicare ed affrancare ulteriormente la presenza della società su quello che è il contesto storico della stessa, la quale oggi, ricordiamo, è attiva altresì su tutto il territorio nazionale, nell’auspicio che il progetto possa contribuire positivamente anche allo sviluppo dei servizi offerti alle micro-imprese e alle partite IVA».

«Accolgo con grande favore questo accordo, che, in questo periodo così delicato per il nostro commercio, riveste un’importanza ancora maggiore” – commenta la vicesindaco e assessore allo Sviluppo del territorio Manuela Maffioli. – «Questa convenzione è un’ulteriore concreta dimostrazione di come la forza di Busto stia in un ‘Sistema Città’ solido, le cui componenti sono consapevoli che il supporto reciproco è lo strumento migliore per la tenuta e il benessere dell’intera Comunità. Plaudo quindi ad Agesp Energia e ad Ascom-Confcommercio per la scelta strategica e per la comune volontà di contribuire a questo illuminato ‘modello bustocco’».