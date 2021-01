Airoldi: “Chiediamo all’assessore Moratti se l’ospedale di Saronno sarà un presidio di primo livello o un poliambulatorio”

L’ospedale di Saronno protagonista nella trasmissione di Radio Orizzonti in Blu, nella trasmissione “ ”, trasmessa nel circuito nazionale della radio.

Con Massimo Tallarini, nel corso del programma, sono intervenuti anche il sindaco di Saronno Augusto Airoldi e il portavoce del comitato a difesa dell’ospedale Massimo Beneggi.

«L’ospedale versa in situazione di difficoltà, c’è una riduzione delle attività che ha portato a scomparsa di diverse divisioni, ginecologia, ostretricia, oncologia, pediatria, c’è una forte carenza di organico al pronto soccorso in particolare mancano anestesisti e rianimatori – ha detto Airoldi -. Sta diventando insomma un poliambulatorio, nonostante un bacino di utenza di 180 mila persone, ben sopra ai limiti indicati da Regione Lombardia per un ospedale di primo livello. Come sindaci del territorio siamo molto preoccupati, chiediamo all’assessore regionale Moratti di esprimersi in maniera chiara: Saronno sarà un ospedale di primo livello o unpoliambulatorio?».

Tallarini ha sottolineato come non sia una questione politica, ma di interesse di tutto il comprensorio, preoccupato per la situazione dell’ospedale.

«Il Comitato è oggi preoccupato per il presente e per il futuro di un ospedale con 127 anni di storia e che serve un ampio comprensorio – ha detto Beneggi -. Oggi sono poche decine i posti letto destinati ai pazienti non Covid, ci sono reparti in sofferenza e altri addirittura chiusi. È una situazione che si trascina da anni, ma che si è aggravata negli ultimi mesi. Tutta l’assistenza è a rischio. Ci auguriamo che tutti, politici, associazioni, medici, realtà territoriali si mobilitino per fare fronte comune e chiedere a Regione di intervenire contro il declino dell’ospedale».