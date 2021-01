Ancora qualche ora di pioggia poi schiarite con calo delle temperature

Il bollettino meteorologico del Centro Geofisico Prealpino annuncia il transito oggi, venerdì 22 gennaio, di una perturbazione atlantica collegata alla vasta area di bassa pressione sul Mare del Nord che spingerà nel pomeriggio correnti umide meridionali a ridosso delle Alpi con ripresa delle piogge. Nel fine settimana venti settentrionali via via più freddi riporteranno schiarite ma calo delle temperature.

Nel dettaglio venerdì sarà una giornata grigia, con foschia, cielo coperto con piogge, più intense nel pomeriggio e in serata. Al mattino piogge rare o asciutto. Limite neve in rialzo verso 800-1000 m. Oltre 2000 m fino a 30 cm di neve fresca.

Sabato soleggiato con residua nuvolosità e ultime piogge al mattino sulla Lombardia orientale e Veneto. A tratti ventilato da Nord fino al mezzogiorno sulle Prealpi con rialzo termico per favonio.

Domenica nella notte e al mattino ci saranno passaggi nuvolosi, in giornata via via soleggiato e ventilato da Nord, a tratti fino in pianura. Calo delle temperature, particolarmente in montagna.

La tendenza per la prossima settimana prevede lunedì 25 e martedì 26 Gennaio tempo soleggiato e ventilato da settentrione. Gelate nelle aree riparate dal vento. Lungo le Alpi nuvole e neve portata da Nord.

