Anziani e parenti tornano ad incontrarsi, alla Provvidenza arriva “l’angolo degli abbracci”

Il Presidente dell’Istituto La Provvidenza Ambrogio Gobbi e il Presidente del Lions Club Castellanza Malpensa Sergio Raimondi, hanno simbolicamente inaugurato nella giornata di martedì 5 gennaio l’Angolo degli Abbracci, dove gli anziani potranno riavvicinarsi in totale sicurezza, protetti da un vetro, ai loro cari. A partire dal 7 gennaio inizieranno infatti le visite dei famigliari che potranno entrare in Istituto e donare un contatto fisico agli anziani ospiti nell’Istituto.

Ospite di questa inaugurazione simbolica il Lions Club Castellanza Malpensa, che ha donato un importante contributo per la realizzazione di una delle due stanze. Il Dottor Luca Edoardo Trama afferma che «grazie alle donazioni come quelle del Lions Club Castellanza Malpensa è stato possibile riaprirci ai familiari attraverso un luogo unico, atteso da tempo e che potrà colmare – anche solo se in parte – la lontananza forzata di questi ultimi mesi».

Nel mese di dicembre l’Istituto La Provvidenza aveva lanciato infatti una raccolta fondi per chiedere un contributo alla comunità territoriale per sostenere questa spesa imprevista ma necessaria. «E’ stato emozionante vedere l’entusiasmo con cui il territorio ha sostenuto questo progetto e la raccolta fondi è stata talmente sostenuta dalle famiglie bustocche che le donazioni ricevute ci hanno consentito di costruire anche un secondo Angolo degli Abbracci» afferma il Presidente Dottor Ambrogio Gobbi.

Aggiunge il Presidente del Lions Club Castellanza Malpensa Sergio Raimondi che «è la Mission dei Lions essere vicini alla Comunità in tutte le manifestazioni di aiuto in ogni forma». Da sempre punto di riferimento per tantissime famiglie della città di Busto Arsizio e dintorni, la Provvidenza è onorata di aver potuto contare, ancora una volta, sul supporto del territorio che ha aderito con il cuore alla realizzazione del progetto.