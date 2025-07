Azione Varese: arriva l’assemblea provinciale a Busto Arsizio

Si terrà questa sera, venerdì 4 luglio alle ore 21, l’Assemblea provinciale di Azione Varese, presso Villa Calcaterra – Sala del Camino (via Magenta 70, Busto Arsizio).

L’incontro, aperto a tutti gli iscritti, sarà l’occasione per fare il punto sui recenti successi elettorali e per discutere le prospettive future del partito a livello locale e regionale. Interverranno tra gli altri l’Onorevole Fabrizio Benzoni, Segretario Regionale di Azione, e le sindache neo elette di Saronno e Castellanza, Ilaria Pagani e Cristina Borroni.

Al centro del confronto ci sarà l’attuazione sul territorio dei “20 punti per un’agenda liberale”, il programma nazionale promosso da Azione per rilanciare il Paese attraverso riforme concrete, crescita economica, giustizia sociale, sostenibilità e modernizzazione della pubblica amministrazione. Un’agenda pensata per affrontare in modo pragmatico le vere sfide dell’Italia, partendo anche dai territori.