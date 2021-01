Da Buguggiate un concorso per giovani talenti musicali

Ascoltano la musica in ogni luogo della casa: smartphone e cuffie, chiusi nel loro mondo paralizzato dalla pandemia. Chi studia uno strumento musicale, invece, lo ha come compagno: si prova tra le mura di casa, si partecipa ai concerti su zoom. Si fatica a tornare alla “vita di prima” anche se niente, lo sappiamo, sarà più come prima.

A Buguggiate l’associazione L’Alveare Onlus ha realizzato un progetto per rimettere in circolo la cultura. Il primo appuntamento è stato un concerto a Natale, trasmesso su youtube, e ora rilancia con un concorso per giovani talenti musicali che culminerà con un concerto, che non sarà realizzato in presenza, e che si terrà il 6 febbraio al cinema teatro Castellani di Azzate.

Il concorso “Giovani Talenti Musicali” è organizzato con la collaborazione dell’associazione culturale Music Secrets di Gavirate

«E’ aperto a partecipanti in età compresa tra i 14 e i 24 anni, e verrà promosso con una campagna pubblicitaria via web, volta a coinvolgere scuole e licei musicali del territorio, per sensibilizzare i ragazzi a mettersi in gioco dando voce alla loro passione – ha spiegato Ilaria Mai, presidentessa dell’Associazione l’Alveare- . Tra i 12 partecipanti selezionati da una giuria di tre esperti verranno scelti tre finalisti, tra cui il vincitore, che verrà premiato con la registrazione in studio di un videoclip del proprio brano. Una registrazione audio sarà riservata al terzo classificato, mentre al secondo verrà consegnato un buono acquisto da 150,00 euro da spendere per l’acquisto di strumenti musicali». (nell’immagine Simone Aguzzi e Tommaso Losito di “SdueT”)

Il regolamento è disponibile sul sito www.alvearebuguggiate.it. Le candidature andranno presentate entro il 29 gennaio con il materiale richiesto per le pre selezioni.

«Data l’evoluzione della pandemia, sicuramente questo concerto non avverrà in presenza – dice ancora Ilaria Mai.- : verrà realizzato solo quanto sarà consentito dal DPCM in vigore e con tutta la prassi di sanificazione richiesta per la tipologia di evento. Tuttavia ciò che é importante per l’associazione, perseverando nell’organizzazione di questo evento on line, è il messaggio di resilienza che si vuole rivolgere ai giovani: anche in un momento in cui i rapporti sociali, gli stimoli per uno studio attraverso una didattica a distanza, come i momenti di svago, si sono ridotti a tal punto e da così tanto tempo, da essere al limite della sopportazione, non si devono arrendere, non devono smettere di credere nelle loro capacità ed inseguire i loro sogni, continuando a guardare al futuro con fiducia nella consapevolezza della nostra massima attenzione, come genitori, alla loro crescita e realizzazione».

L’intero progetto culturale, che si concluderà con la visita guidata di tre oratori della Valbossa, ha avuto il cofinanziamento di Fondazione comunitaria del Varesotto e i patrocini di Provincia di Varese e Camera di Commercio di Varese.