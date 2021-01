Christian Gnodi confermato presidente del Gs Ens Varese

Il GS ENS Varese, associazione sportiva per atleti sordi, è ripartito dopo la pausa forzata a causa della pandemia. Domenica 10 gennaio 2021, si è svolta in modalità telematica l’assemblea elettiva per rinnovare il consiglio direttivo.

Dopo aver approvato il bilancio del 2020 e presentato il lavoro svolto nell’ultimo quadriennio, i soci hanno votato per il futuro dell’associazione.

Confermatissimo, con un grande plebiscito, nonché l’unico candidato presidente, Cristian Gnodi, che è stato rieletto con il 100% dei voti, questo conferma anche la grande fiducia per il lavoro svolto e per il futuro della società.

Sono stati eletti i seguenti consiglieri: Mauro Dori, che sarà il nuovo vicepresidente e ritorna dopo 4 anni di pausa, Christian Ciotti è il nuovo consigliere tecnico, Francesca Faroni è la nuova consigliera atleti e infine da segnalare l’ingresso nel consiglio Dario Galbiati, nonché allenatore della squadra di pallacanestro.

L’associazione vuole ringraziare le persone candidate che non sono riuscite ad entrare: Ezio Ricci, Filippo Torriani e Francesco Demita. Questi verranno coinvolti ugualmente e saranno collaboratori. Insieme l’associazione può crescere tanto.

Ora per la società spera che la situazione possa passare e che si possa tornare a giocare e a divertirsi tutti assieme. Un grande in bocca al lupo al nuovo Consiglio Direttivo e presto ci saranno nuove novità.