A Cuveglio il mercato a chilometri zero “diventa grande“

Era partito come un esperimento. Un luogo e un appuntamento destinato ai produttori locali, spesso invisibili perché lontani dalle vetrine ma che rappresentano una ricchezza in termini di cultura delle tradizioni ma anche – e lo si è visto durante i mesi più bui della pandemia – una importante carta da giocare per non interrompere la filiera alimentare di qualità.

Così oggi il mercatino a chilometri zero di Cuveglio è diventato una realtà fissa. Ma non solo.

Dopo circa un’anno di sperimentazione l’appuntamento di ogni seconda e ultima domenica del mese nella piazza del Comune ha ricevuto il riconoscimento di mercato comunale e provinciale.

«È un’iniziativa nata per far conoscere e apprezzare i prodotti della nostra terra e i nostri produttori locali», spiega l’assessore al commercio Renato Furigo, fin dal principio animatore di questa iniziativa.

«È la riprova che i cittadini apprezzano la qualità garantita dai nostri produttori locali, che sono diversi. Un’idea che piace», spiega Furigo.

«A breve uscirà un bando di partecipazione per dare ancora più spazio ai già presenti e speriamo nuovi produttori della Valcuvia, di Varese e della sua provincia», conclude l’assessore.

Prossimo appuntamento: domenica 31 gennaio.