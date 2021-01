Da lunedì 1 febbraio tornano a regime i treni Ticino-Malpensa

Tornano a pieno regime i treni Canton Ticino-Malpensa: a partire da lunedì 1° febbraio 2021 Tilo riprende totalmente i servizi sulla linea S50 in territorio italiano: con questa modifica l’offerta ferroviaria Tilo S50 torna a servire la clientela come da orario ufficiale, vale a dire superando le limitazioni introdotte dopo l’ultima fase emergenziale. Restano tuttora in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste dalle autorità svizzere e italiane in base al territorio nazionale di riferimento.

Il servizio ferroviario sulla linea Tilo S50 (Bellinzona‒Lugano‒Mendrisio‒Varese‒Malpensa) riprende senza restrizioni in territorio italiano tra Varese e Malpensa a partire dal 1° febbraio 2021, dunque con cadenzamento di un treno l’ora verso Malpensa. Tale ripresa dei collegamenti è stata concordata con le autorità svizzere ed italiane.

Il servizio riporta anche il collegamento da Varese, Gallarate e Busto Arsizio (stazione RFI-FS e FN) verso l’aeroporto di Malpensa, utile anche per i lavoratori.

Come per gli altri collegamenti restano in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste delle autorità svizzere e italiane in base al territorio nazionale di riferimento. Alla pagina web www.tilo.ch/coronavirus sono consultabili tutte le relative informazioni, costantemente aggiornate.