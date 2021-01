Da San Quirico al Sasso Cavallazzo, la Pro Loco mappa i sentieri di Ranco

Dall’anello di San Quirico al parco golfo della Quassa, passando per il Sasso Cavallazzo, la Pro Loco di Ranco ha mappato i sentieri del piccolo paese, una perla sul Verbano, dove lago, arte e natura si fondono.

Per mappare alcuni dei più incantevoli sentieri sulle coste del Maggiore, i volontari della Pro Loco ranchese hanno impiegato circa tre mesi, un lavoro iniziato durante l’autunno e adesso conclusosi con la creazione di una mappa interattiva disponibile online sul sito della Pro Loco. Tuttavia, come anticipato dall’assessore Federico Brovelli, in cantiere ci sono già nuovi progetti come la creazione di una cartellonistica per l’Anello di San Quirico, sentiero tra Ranco e Angera che regala molti scorci panoramici lungo l’omonimo monte.

(nella foto la Chiesetta di Uponne, frazione di Ranco da dove si accede al sentiero da 9 km di San Quirico)

«I nostri sono boschi sicuri e di pregio, meritano di essere riscoperti ma per farlo c’è bisogno di una cultura in grado di poterli difendere – spiega Brovelli -. L’idea è nata anche grazie al video di VareseNews girato lo scorso febbraio in cui veniva descritto l’Anello di San Quirico con alcune belle riprese. Sicuramente col tempo potremo perfezionare la mappa e continuare a valorizzare il territorio, anche se per i cartelli a San Quirico dovremo sentire e organizzarci con anche l’amministrazione di Angera».

Un’occasione anche per conoscere, direttamente dal proprio smartphone tramite file GPX, i nomi storici di terreni e località. Proprio per questo motivo, durante il lavoro la Pro Loco ha fatto affidamento sugli anziani del paese e di tutte quelle persone che erano a conoscenza dei nomi in dialetto delle varie strade di Ranco che collegano il paese con gli altri comuni del Basso Verbano.