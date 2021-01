Dati Covid, Alfieri (Pd): “Fontana inadeguato, la Lombardia merita di più”

Il senatore varesino del Pd Alessandro Alfieri interviene sulla questione dei dati sul contagio in Lombardia.

«È incredibile che la Regione Lombardia abbia sbagliato a trasmettere i dati sul Covid – dice Alfieri – costringendo i cittadini, le aziende e i lavoratori a subire le regole della zona rossa. Ma ancora più incredibile è che ora il presidente Fontana gridi al complotto e non ammetta l’errore compiuto dalla sua amministrazione».

Secondo il senatore del Pd, si tratta dell’ennesima dimostrazione dell’incapacità dell’amministrazione regionale di gestire l’emergenza Covid: «Da mesi – spiega – osserviamo una gestione non trasparente dei dati sulla pandemia e una incapacità totale nell’affrontare una emergenza che dovrebbe invece vedere l’amministrazione regionale collaborare in maniera continuata e aperta con Sindaci e opposizioni. La Lombardia, per l’importanza che ricopre sul piano economico e produttivo non può permettersi, dopo essere stata la regione più colpita dal virus, un governo così inefficiente. Per una volta tanto Salvini ha detto una cosa giusta: la nostra regione si merita di più. Ma allora c’è bisogno di un governo forte e competente, e non è quello di Fontana, che sappia trasmettere i dati corretti sulla pandemia e aiuti la regione ad uscire dalle difficoltà».