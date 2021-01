Deve scontare 6 mesi di pena per sequestro di persona ed estorsione, arrestato

Sequestro di persona ed estorsione. Sono questi i reati per cui è stato arrestato un 39enne italiano, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo dovrà tornare in carcere in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione emessa in data 25 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Deve scontare 6 mesi e 22 giorni. Arrestato a Lainate dai carabinieri, è stato portato in carcere a San Vittore.