Distrugge l’auto per un cinghiale sbucato all’improvviso sulla Besozzo-Vergiate

Stava percorrendo all’alba la superstrada Besozzo-Vergiate quando all’altezza di Comabbio ha visto all’improvviso la strada invasa da un branco di cinghiali e non ha potuto evitarne uno.

“Il cinghiale purtroppo ha perso la vita e mio marito è vivo per miracolo perché fortunatamente non c’erano altre macchine – racconta la nostra lettrice che invita tutti alla massima prudenza -. Vi consigliamo di prestare massima attenzione qualora percorriate questa strada in tarda notte o prima mattina. Ne va della nostra sicurezza e di quella di questi animali! Oltre al danno economico non indifferente”.