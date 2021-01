Esce di strada e si ribalta con l’auto, ferito un uomo di 52 anni

Un’auto è uscita di strada a Grantola, sulla via Provinciale. È accaduto intorno alle 14 di sabato 30 gennaio quando, per cause in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver divelto alcuni metri di protezioni alla carreggiata, è precipitato in un prato.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Le operazioni sono ancora in corso. Rimasto ferito il conducente, un uomo di 52 anni che per fortuna non si trova in pericolo di vita.