Gli studenti delle superiori in classe dall’11 gennaio

Un consiglio dei ministri terminato nel cuore della notte. Ed è stato scontro sulla riapertura delle scuole, prevista inizialmente per il 7 gennaio. Alla fine di una lunga mediazione è stato deciso che elementari e medie partiranno il 7, ma le superiori resteranno in didattica a distanza; gli studenti delle superiori rientreranno in classe al 50 per cento dall’11.

Il rinvio servirà ad attendere i dati epidemiologici attesi per l’8 gennaio: soltanto le regioni che nel monitoraggio di venerdì 8 dovessero essere rosse, secondo le nuove regole dell’indice Rt, non riapriranno le scuole superiori. Ma al momento nessuna Regione è vicino a quella soglia.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti e le nuove regole da applicare dopo l’Epifania l’impostazione del nuovo decreto in discussione prevede una zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali – con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone – e una zona arancione nel fine settimana.