Gli studenti tornano in aula, ma resta l’incognita della “zona rossa”

Lunedì 18 gennaio tutti gli studenti torneranno in classe. Dalla riunione tra il Presidente Attilio Fontana, l’assessore al Welfare Letizia Moratti ikl dirigente dell’Ufficio scolastico e i prefetti è emersa la volontà di riaprire le scuole di ogni ordine e grado. Proprio ieri, il Tar aveva dato ragione al Comitato “A scuola” che aveva presentato ricorso contro la decisione regionale di bloccare alla vigilia la ripresa dell’11 gennaio.

I presidi sono di nuovo pronti: ormai hanno definito tutte le opzioni dall’orario con classi in aula al 50%, al 75% o al 100% in DaD. Anche i trasporti avevano già predisposto un piano di potenziamento per limitare i passeggeri presenti sui mezzi pubblici dove la capienza deve essere del 50%.

C’è però grande scetticismo sulla reale possibilità di sedersi di nuovo al proprio banco. I dati indicano per la Lombardia l’imminente zona rossa che imporra nuovamente la didattica a distanza. La certezza, quindi, si avrà solo con le decisioni governative e l’annuncio, previsto per domani, del colore che la Lombardia avrà dalla prossima settimana.