La Castellanzese vince ancora: 2-1 al Derthona

Un’altra vittoria per la Castellanzese, che prolunga la striscia positiva andando a prendere tre punti sul campo del Derthona: 2-1 il finale al “Coppi” di Tortona.

I neroverdi salgono a quota 21 punti in classifica, a ridosso della zona playoff e con una gara da recuperare rispetto a Caronnese e Sestri Levante, che sono davanti di tre punti.

Una gara dura contro un Derthona determinato, ma è ancora una volta Chessa a risolvere i problemi in casa neroverde: gol al 39’ del primo tempo e gara incanalata nella giusta direzione. Nella ripresa è la prima gioia di Federico Zazzi a far pendere la sfida verso Castellanza e a nulla serve la rete su rigore di Spoto al 19’ della ripresa. Nel finale la difesa di mister Achille Mazzoleni regge sul forcing dei leoni piemontesi e ad andare vicino al gol sono prima Bigotto, che calcia a lato, e poi Fusi, che colpisce il palo sprecando l’occasione di fare tris.

IL TABELLINO

DERTHONA – CASTELLANZESE 1-2 (0-1)

Marcatori: pt: 39′ Chessa (C); st: 9′ Zazzi (C), 19′ Spoto (D) su rig.

Derthona: Rosti, Negri, Cirio, Kanteh, Magné, Emiliano, Nsingi, Manasiev, Gueye, Spoto, Corbier (1′ st Palazzo). A disposizione: Parodi, Roncati, Tordini, Casagrande, Cecon, David, Teti, Varela. All: Pellegrini.

Castellanzese: Cirenei, Concina, Perego G, Alushaj, Chessa (40′ st Corti), Negri, Colombo (25′ st Bigotto), Mecca (41′ st Fusi), Perego A. (32′ st Marcone), Ghilardi, Zazzi (32′ st Molinari). A disposizione: Indelicato, Gazzetta, Manfré, Sestito. All: Mazzoleni.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme (Sciaramella – Marucci)

Ammoniti: Kanteh (D), Ghilardi (C), Alushaj (C), Cirenei (C), Angoli: 3-6, Recuperi: +2 +4