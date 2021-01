L’orgoglio di Bulleri: “Emozionato per come siamo scesi in campo”

BULLERI 1

«L’unico aspetto che voglio sottolineare è stato l’approccio emotivo che la squadra ha avuto per tutti i 40′. E’ stato di altissimo livello, di grandissimo spessore, l’ennesima dimostrazione di quale qualità umana sia fatta questa squadra».

BULLERI 2

«Il momento possiamo definirlo in mille modi, è sicuramente diverso rispetto al quale siamo abituati ma i ragazzi hanno fatto 32-33 minuti alla grande, giocando alla pari con una squadra che ha fatto una grande prestazione balistica. Bene, bene: abbiamo fatto un grandissimo lavoro, sono felice, orgoglioso e per certi versi sono emozionato. Oggi la parte tecnica è l’ultimo aspetto che interessa»

BULLERI 3

«Un mese di stop ma che possiamo fare? Ci sono regole in campo che conosciamo molto bene e altre fuori dal campo che rispettiamo nella maniera più assoluta. Quello che mi posso augurare è di riavere la squadra prima possibile, che i giocatori presenti restino in salute e che gli altri tornino a disposizione per organizzare una serata normale. E poi, volta a volta, giocare contro chiunque e uscire a testa alta come questa sera. Altre considerazioni non stanno a me e non le voglio fare».

RUZZIER 1

«Credo siamo stati bravi a tenere botta per 30′, poi le energie sono andate scemando. Complimenti a Trieste perché anche per loro non era un impegno facile, visto che trovavano una squadra con appena sette giocatori, molti appena usciti dal Covid».

RUZZIER 2

«Un momento difficilissimo: io stavolta ho avuto la fortuna di non aver preso il Covid perché lo avevo già fatto, ma si è visto in campo che i miei compagni dopo un tot non riuscivano ad andare, una situazione che Trieste ha già passato nei mesi scorsi».

RUZZIER 3

«Sono tornato a Trieste da avversario per l’ennesima volta, è sempre emozionante ma senza pubblico un po’ meno del solito anche perché i tifosi triestini sono “il top”. Spero di rivederli presto».