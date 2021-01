Il podcast del 12 gennaio

Ben ritrovati da Alessandra Toni che conduce questo podcast con le principali notizie di oggi scelte dalla redazione di VareseNews

La gestione dell’acqua con le politiche tariffarie differenti tra comune e comune sono state al centro di un confronto tra Paolo Mazzucchelli Presidente di Alfa, società che gestisce il servizio idrico in provincia e il nostro giornalista Orlando Mastrillo. La complessità della materia è legata ai fenomeni di dispersione, ancora molto estesi e ai tanti depuratori in provincia che funzionano così male da essere sotto procedura d’infrazione dell’Europa e hanno bisogno di interventi molto pesanti.

Un malore gli è stato fatale quando, prima delle 8, è uscito di casa per recarsi a scuola dove insegnava musica. Rocco Caporusso è morto a soli 32 anni a Gemonio, dove si era trasferito da pochi mesi per lavorare nella locale scuola media. Il giovane prof era originario di Modugno, in provincia di Bari: trasportato d’urgenza all’ospedale di Cittiglio è morto dopo il ricovero.

Traffico ferroviario interrotto questa mattina per quasi due ore sulla linea Gallarate-Milano dopo che l’Eurocity, proveniente dalla Svizzera ha investito e ucciso un uomo. Il tragico impatto è avvenuto attorno alle 11.30. Cancellazioni sono avvenute anche sulle linee Trenord da Milano verso Varese-Porto Ceresio, Arona-Domodossola, Luino e da Lugano a Malpensa.

Quattro appuntamenti per promuovere la digitalizzazione delle imprese. È il progetto della Camera di Commercio inserito nel programma “Eccellenze Digitali” che vede la collaborazione tra Google e Unioncamere. Il primo incontro, che avrà al centro la Seo per essere rintracciati sui motori di ricerca, si terrà martedì 19 gennaio.

Visita questa mattina del Presidente regionale Attilio Fontana al cantiere dell’ex Caserma garibaldi. Il governatore ha voluto osservare lo stato di avanzamento dei lavori iniziati da oltre un mese. Il progetto dii riqualificazione era iniziato quando lui era sindaco di Varese e si è concretizzato durante l’amministrazione di Davide Galimberti grazie anche al contributo di Regione Lombardia. L’ex caserma è destinata a diventare un polo della cultura a Varese e ospiterà, tra le altre cose, la biblioteca civica, l’emeroteca, la biblioteca dei ragazzi e l’archivio del moderno dell’accademia di architettura di Mendrisio.

Da venerdì verranno pagati alcuni contributi voluti dalla Giunta Fontana per far fronte ai problemi economici scatenati dalla pandemia. Regione Lombardia ha previsto una misura per i lavoratori autonomi senza partita Iva privi di qualunque forma di sostegno del reddito, rimasti totalmente esclusi da ogni forma di ristoro degli ultimi provvedimenti del Governo. In tutto sono arrivate 46mila domande, 20mila sono di bar e ristoranti.

Una camicia made in Ispra al giorno dell’insediamento. È partito oggi dalla Vecchia Camiceria il modello confezionato appositamente per il giorno dell’insediamento del neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 20 gennaio prossimo. Per il nuovo inquilino della Casa Bianca si tratta di un’importante tradizione dato che non è la prima volta che Biden indossa un capo della Vecchia Camiceria in occasione di eventi particolari.

Presentato questa mattina a Busto Arsizio il team professionistico di ciclismo Eolo Cometa a cui dedichiamo l’approfondimento a cura di Damiano Franzetti

E rimaniamo in tema Eolo il dio dei venti. la Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta per l’arrivo del Fohen che interesserà la nostra provincia con un’intensità media oraria tra 15 e 30 km/h attorno ai 700 metri, localmente anche maggiore a 35 km/h a quote maggiori.

