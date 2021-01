Morto il giovane “prof” colpito da malore a Gemonio: era diretto a scuola

È morto all’ospedale di Cittiglio, dove era stato ricoverato, il giovane che nella fredda mattinata di oggi – martedì 12 gennaio – era stato soccorso in stato di incoscienza a Gemonio. Trentadue anni, arrivato da poco nel paese della Valcuvia per svolgere la sua professione – insegnante di musica alle scuole medie – R. C. (queste le sue iniziali) è stato colto da un malore fatale a bordo della sua auto dopo essere appena uscito di casa.

Erano quasi le otto quando una signora, residente poco distante, si è accorta di quell’automobile blu praticamente “appoggiata” al muro di un edificio vicino, una bella casa d’epoca appena ristrutturata e adibita a bed and breakfast. Al momento della chiamata dei soccorsi – i primi ad arrivare gli uomini della Polizia Locale e l’ambulanza del 118 – il giovane era incastrato tra l’abitacolo, la portiera di sinistra e il muro, fermatosi forse nel tentativo di scendere dal veicolo per chiamare aiuto dopo quella sorta di incidente che incidente non era, visto che auto ed edificio non hanno riportato grossi danni.

Il suo percorso è durato pochissimo, perché R. C. aveva preso casa in affitto a pochi metri da lì e risultava domiciliato, non (ancora) residente in paese: le autorità sanitarie non hanno per il momento reso noto la causa del malore fatale; di certo la mattinata era freddissima con temperature che sono rimaste a lungo al di sotto dello zero.

«Questa mattina era atteso a scuola per le lezioni – conferma Eliana Frigerio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Edoardo Curti – Si era trasferito qui da poco, ad anno scolastico già iniziato e personalmente non ho avuto il tempo di conoscerlo bene, purtroppo. Insegnava alle medie sia di Gemonio sia di Cocquio, e quello che posso dire è che era certamente molto appassionato della sua materia, la musica». Il giovane è originario di Modugno, in provincia di Bari dove si era anche candidato alle elezioni amministrative. Diplomato in trombone aveva da poco appreso la strada dell’insegnamento: quello di Gemonio era stato uno dei primissimi incarichi da professore.